أوراسكوم للاستثمار تبيع الأدوار المملوكة لشركاتها التابعة في البرازيل مقابل 1.2 مليار جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن إستكمال الشروط المسبقة لعقد بيع الأدوار المملوكة من جانب شركاتها التابعة في مبني باتيو فيكتور مالزوني كوندومينيوم الكائن في ولاية ساو باولو بدولة البرازيل وإتمام عملية البيع.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن إجمالي حصيلة البيع المشار إليه بلغت حوالي 77.6 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 1.211 مليار جنيه.
وذكرت أن إدارة الشركة تعكف حاليا على دراسة الفرص المتاحة المتوافقة مع السياسة الاستثمارية للشركة لاستثمار حصيلة البيع والتي من شأنها تعظيم أرباح الشركة والمساهمين.
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