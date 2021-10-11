هيرميس تعلن استكمال شروط صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

رنا ممدوح _ أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة عن استكمال الشروط الواقفة لإتمام صفقة الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي ( المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي) والمجموعة المالية هيرميس القابضة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار أمس.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على اكتتاب هيرميس والصندوق الفرعي في زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي.

وبحسب البيان، قاما الطرفان بإيداع قيمة الزيادة لدى البنك، وجاري إتمام الخطوات الإجرائية اللازمة أمام الجهات التنفيذية والرقابية المختصة والخاصة بإصدار أسهم الزيادة في رأس المال.

وأشارت إلى أن خلال الأيام المقبلة سيصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5 مليار جنيه.

وأوضحت أن بعد الزيادة تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة 51% من أسهم رأسمال البنك، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي مالكا لنسبة 25%، وبنك الاستثمار القومي مالكا لنسبة 24% من أسهم رأسمال البنك.