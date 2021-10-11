مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يطور ماكينات الصراف الآلي بأحدث تكنولوجيا رقمية متقدمة

بدأ مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt رائد الحلول المصرفية المتفقة مع الشريعة الاسلامية في تطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATMs) واستبدالها بماكينات أخرى جديدة مزودة بأحدث التقنيات في مصر، حيث تم الانتهاء من تغيير 107 ماكينة على مستوى الفروع المنتشرة في محافظات الجمهورية، مع التخطيط لنشر 28 ماكينة أخرى خارج الفروع بنهاية العام الجاري، في المولات التجارية والمستشفيات والأسواق والمؤسسات الكبرى وغيرها، بما يعزز من شبكة ATMs التابعة للمصرف ويتيح تغطية أكبر في جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد استحداث ميزة التعامل بـ “البطاقات اللاتلامسية” أبرز ما تشمله عملية تطوير ماكينات الصراف الآلي، والتي تتيح للعميل إجراء معاملاته دون إدخال بطاقته إلى ماكينة الصراف الآلي، فعليه فقط تمرير بطاقته بالقرب منها، مما يتيح تسهيل إجراء المعاملات المالية بمرونة وسرعة وأمان. وتعد البطاقات اللاتلامسية «contactless cards» بمثابة جيل جديد من بطاقات الدفع الإلكتروني، تدعم رؤية البنك المركزي المصري في التحول الرقمي، وقد أصدرتها البنوك المصرية كأحد وسائل المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية الوقائية خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt أن هذا التطوير يأتي في إطار التزامه بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، إلى جانب طرح باقة من المنتجات المصرفية المميزة بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري المصري نحو تحقيق الشمول المالي.

ويستهدف مصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” من عملية التطوير أيضًا إضافة العديد من المزايا الأخرى الجديدة لشبكة ماكينات الصراف الآلي بنهاية العام الجاري، منها تقليل المعاملات المباشرة، ووجود محفظة نقود داخل وخارج الهاتف المحمول، وإجراء تحويلات إلى بطاقات الـ”كاش باك”، وتفعيل خاصية اللاتلامسية بشكل أكبر، وتسهيل إجراء طلب كشف الحساب، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية جديدة تخدم فئة ذوي الهمم. وهو ما يُضاف إلى المزايا الحالية المتمثلة في إمكانية السحب والإيداع، واستصدار كشف حساب مصغر والاستعلام عن الرصيد وتحويل المبالغ بين حسابات العملاء وخدمات “فوري” لدفع الفواتير.