رواد السياحة توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 قرش

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة رواد السياحة في جلسته المنعقدة أمس على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد.

وفوض المجلس رئيسه في تقديم مبررات وجدوى التجزئة للهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة.

وتضمنت قرارات المجلس الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر.