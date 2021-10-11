الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح حذف نشاط تأجير العقارات من أغراض فوري

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بغرض تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.
وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن التعديل يتضمن إلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة لعدم قيام فوري بمزاولة هذا النشاط وعدم الحاجة إليه.
وكان مجلس إدارة فوري قد وافق في 12 سبتمبر الماضي على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة.
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