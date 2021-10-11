البورصة تصعد 0.26% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26%، ليتداول عند مستوى 10690 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.57%، ليتداول عند مستوى 44.06 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.58% و 0.43% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.064.641 مليار جنيه على 126 شركة من خلال 2.973 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 2.765 مليون جنيه بقيمة 952.061 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 22 شركة مقابل تراجع 5 شركات بينما لم تتغير أسعار 100.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 930.041 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 947.417 مليون جنيه، مقابل 17.375 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 17.969 مليون جنيه، منها 17.714 مليون جنيه للأفراد، و254.952 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 948.011 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 948.569 مليون جنيه، مقابل 558.010 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.213 0.381 78.87 اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.245 0.266 8.57 رواد السياحة 53.46 56.47 5.63 مصر للألومنيوم 23.77 24.64 3.66 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 14.73 15.24 3.46

الأسهم الأكثر انخفاضا