قطاع الأعمال: بيع 218.6 ألف قنطار في مزادات القطن لصالح 22 شركة خلال 40 يوما

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

واستعرض الوزير خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن ، تقريرا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وأظهر التقرير أنه تم فتح عدد 193 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في عدد 14 محافظة حتى الآن، فيما تم إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات التالية: الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية.

وقد بلغت الكميات المباعة حتى الآن من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية نحو 218.6 ألف قنطار، قامت بشراءها نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار في الوجه البحري لأصناف “جيزة 94 ، جيزة 86 ، جيزة 97” بين 4300 و5260 جنيها، أما في الوجه القبلي تراوح سعر قنطار القطن صنف “جيزة 95” بين 3255 و4450 جنيها.

وتعتمد آلية بيع الأقطان فى المنظومة الجديدة على تطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

كما تعتمد المنظومة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها ، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن.