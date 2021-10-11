دومتي تحقق 32.6 مليون جنيه خسائر مجمعة النصف الأول العام

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رنا ممدوح _ حققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي صافي خسائر مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 32.550 مليون جنيه، مقابل 63.830 مليون جنيه أرباح مقارنة بالنصف المناظر العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.317 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.455.719 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.044.120 مليار جنيه مقابل 1.104.487 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وتراجع مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 272.88 مليون جنيه، مقابل 351.232 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.
وانخفضت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 3.255 مليون جنيه مقابل 115.497 مليون جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للخسارة محققة صافي بقيمة 37.421 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 58.049 مليون جنيه أرباح بالنصف المقارن عام 2020.
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