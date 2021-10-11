مجدي أمين: العاصمة الإدارية تنتهي من تخصيص 650 فدانا في الداون تاون لنحو 180 شركة

بكر بهجت _ انتهت شركة العاصمة الإدارية من تخصيص نحو 650 فدانا في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نحو 50% من إجمالي مساحة المنطقة، وفق اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بالشركة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العروض التي لا تزال قيد الدراسة، وهي من شركات وتحالفات محلية وأجنبية للحصول على أراضٍ بالمنطقة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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