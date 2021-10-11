كريدي أجريكول يوقع اتفاقا مع ألترا طب بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل عملائها

إسلام فضل _ وقع بنك كريدي أجريكول بروتوكول تعاون مع شركة ألترا طب لتمويل عملائها بقيمة تصل إلي 200 مليون جنيه طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من التداعيات التي سببتها جائحة كورونا.

وقام بتوقيع البروتوكول ولي لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول والدكتور خالد دعبس الرئيس التنفيذي لشركة ألترا طب.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه سيقوم بتقديم حلول تمويلية ستوفير تسهيلات في السداد لعملاء ألترا طب لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والمعامل والمراكز الطبية.

وقال ولي لطفي، إن بنك كريدي أجريكول مصر يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي باعتباره قطاعا استراتيجيا حيث تهدف استراتيجية البنك إلى تحقيق الريادة في الاستدامة ودعم العملاء من خلال تقديم الخبرة المحلية والعالمية مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد دعبس رئيس مجلس إدارة شركة ألترا طب ان ذلك البرتوكول يهدف إلى المساهمة في تمويل عملاء ألترا طب بتسهيلات في السداد، وتقديم المبادرات التمويلية والاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم فى تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع وأيضا توفير كافة المستلزمات الطبية في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأطلقت الشركة منصة ألترا طب والتي تعد أول منصة إلكترونية لتوفير المستلزمات الطبية مع تقديم تمويل مصرفي مبتكر يقدم عن طريق بنك كريدي أجريكول.