: أرامكو السعودية تخاطب بنوكا للحصول على قرض قيمته بين 12 و14 مليار دولار

ذكرت مصادر لرويترز أن شركة أرامكو السعودية تقوم حاليا بمخاطبة بنوك للحصول على قرض قيمته تتراوح بين 12 و14 مليار دولار، تخطط لتقديمه لمشتري خطوط أنابيب الغاز التابعة لها. وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ CNBC عربية إن الشركة قد وقع اختيارها على مجموعة ميتسوي سوميتومو المالية اليابانية SMBC لتقديم المشورة المالية للشركة في صفقة بيع الأصول التي ينتظر أن تتراوح قيمتها ما بين 17-20 مليار دولار.

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