أسعار النفط ترتفع مع زيادة الطلب على الطاقة والخام الأمريكي يتجاوز 80 دولارا

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سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط الاثنين 11 أكتوبر، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل 1% إلى 83.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بنحو 4% الأسبوع الماضي.
وصعد الخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.5% إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
وسجلت أسعار الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.6% حتى يوم الجمعة.
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأمريكي لسبعة أسابيع.
كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.
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