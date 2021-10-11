6 مليارات جنيه أرباح بنك قطر الوطني الأهلي خلال 9 أشهر

إسلام فضل _ أظهرت البيانات المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي QNB، ارتفاع صافي الأرباح خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 6.42%، على أساس سنوي.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه حقق صافي ربح خلال الفترة بقيمة 6.007 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.642 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، فحقق البنك صافي ربح خلال 9 أشهر الأولي من العام الجاري بلغ 5.69 مليار جنيه خلال، مقابل 5.57 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من 2020.

وذكر أن بلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 179 مليار جنيه بنسبة نمو 3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 6.17% في يونيو 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري المصري).

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.84% في نهاية سبتمبر 2021، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 132% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.81% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما بلغت ودائع العملاء 276 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 محققة نسبة نمو 18% – مقارنة بديسمبر 2020 – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.46% في يونيو 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري المصري)، وبلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع 65% (في نهاية سبتمبر 2021) مقارنة بمتوسط 50.5% للقطاع المصرفي (في يونيو 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وسجلت إجمالي الأصول المجمعة 336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 16% مقارنة بديسمبر 2020.

وأشار البنك إلي أن بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية سبتمبر الماضي إلي 24% متماشية مع الخطة الطموحة لتحقيق النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري وهي 25% فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تخطي بالفعل أولي النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتي بلغت 10.37% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي.

وأكد أن النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، هذا فضلا عن الخدمات الإلكترونية العالية المستوى التي يوفرها البنك لعملائه.

وأوضح أن البنك استطاع تقديم كافة الخدمات المطلوبة بالرغم من التحديات التي شكلتها الازمه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامة عملائه وموظفيه الذين شكلوا ثروة البنك الحقيقية وقوته في ظل هذه الأزمة، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية و التي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل و الحد من زيارات الفروع قدر الإمكان، ويسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه.