عاجل.. زيادة طرح إي فاينانس إلى 26.1% من أسهم الشركة بسبب ارتفاع الطلب

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها اليوم كتاب من شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.

بلومبرج: تغطية كامل أسهم إي فاينانس المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن مبرر طلب اي فاينانس جاء في ضوء زيادة الطلب على الأسهم بما يفوق الأسهم المعروضة بعدة مرات.

وقالت أن الهيئة ليس لديها ما يمنع من زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم.

وأكدت على التقدم للبورصة بالتعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، وخطاب شركة مصر المقاصة بما يفيد التجميد وفقا للمادة المشار إليها.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها لا تمانع في نشر «نشرة الطرح» بغرض بيع حد أقصى 257 مليونًا و777 ألف سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق الطرح في السوق الثانوية (طرح عام وخاص).

وتعتزم «إي فاينانس» طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وطرح أولي لعدد 177 مليونًا و777 ألفًا و778 سهمًا عاديًّا، وبما يعادل إجمالًا 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليًا.

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء 6 أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، والتي مقرر لها أن تستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر الأحد الماضي أن شركة إي فاينانس تلقت طلبات للحصول على حصص استراتيجية مؤثرة من مؤسسات عالمية وإقليمية.

وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد أفادت مساء يوم الأربعاء الماضي أنه تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين.