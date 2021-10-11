المجتمعات العمرانية تسند أعمال تطوير وتسويق مارينا العلمين للسعودية المصرية

بكر بهجت _ أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تسويق وتطوير أحدث مراحل مشروع مارينا العلمين، للشركة السعودية المصرية للتعمير، ضمن خطة رفع كفاءة المشروع.

وفي بيان للشركة، قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي، إن العقد الجديد يأتي استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة السعودية المصرية للتعمير في أكثر من مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الطاهر أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يشمل في جزء منه تسويق مجموعة من وحدات التاون هاوس وتوين فيلا الجاهزة للتسليم بنظام نصف تشطيب، مؤكدا أن الشركة نجحت في بيع عدد كبير من هذه الوحدات خلال أيام قليلة، ولم يتبقى منها سوى عدد محدود.

وأشار في الوقت نفسه إلى القفزة الكبيرة التي حققتها الشركة في مبيعات هذه الوحدات والتي بلغت حتى الان 400 مليون مليون جنيه، في وقت قياسي، لافتا إلى أن سعر الوحدة يتراوح مابين 8 إلى 14 مليون جنيه.

وقال الطاهر إن الجزء الثاني من التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في أحدث مراحل مشروع مارينا العلمين بالساحل الشمالي، سيكون في صورة تقديم مجموعة من الاستشارات الخاصة بنوعية البناء الأكثر تفضيلا للعملاء، ونوعية الخدمات اللازم توافرها، وكل ما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء من الراغبين في الشراء بهذه المنطقة.

ولفت الطاهر إلى أن ذلك هو التعاون الثالث بين الطرفين، حيث نجحت الشركة في تسويق مشروعي”صواري”و”الحي اللاتيني”، وبلغت مبيعات “صواري” 6.7 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعات “الحي اللاتيني” 1.5مليار جنية في أول عشرة أيام من فتح باب المرحلة الأولى من المشروع.