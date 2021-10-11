ميرك للأدوية تتقدم بطلب ترخيص لعقار مضاد لكورونا

وكالات _ أعلنت مختبرات ميرك الأمريكية للأدوية أنها قدمت إلى السلطات الأميركية طلب ترخيص لعقار مضاد لكوفيد-19 من شأنه أن يشكل تقدما هاما في مكافحة الوباء. وأوردت الشركة في بيان أن الطلب يتعلق بالعقار الذي تطلق عليه اسم “مولنوبيرافير” والرامي لمعالجة المصابين البالغين بأشكال خفيفة إلى معتدلة من كوفيد-19 ويواجهون خطر أن تتدهور حالتهم إلى خطرة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى.

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