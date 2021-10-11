البورصة تصعد إلى 10714 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 1.57%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49%، وأغلق عند مستوى 10714 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.57%، وأغلق عند مستوى 44.5 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.72 و 0.44% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 2.130.108 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 33.154 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 67 شركة مقابل تراجع 66 بينما لم تتغير أسعار 57. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المصريين وسجلوا صافي بقيمة 646.637 مليون جنيه، منها 637.755 مليون جنيه للمؤسسات، و 8.882 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 44.968 مليون جنيه، منها 29.865 مليون جنيه للأفراد، و15.103 مليون جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 691.606 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 691.751 مليون جنيه مقابل 144.556 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.213 0.422 98.12 اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.245 0.271 10.61 المنصورة للدواجن 1.711 1.884 10.11 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 14.73 15.81 7.33 مصر للألومنيوم 23.77 25.49 7.24 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 3.99 3.27 18.05 النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل 31.99 30.12 5.85 العبور للاستثمار العقاري 38.91 36.96 5.01 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 19.06 18.13 4.88 شركة النصر للأعمال المدنية 29.2 27.89 4.49

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