القابضة للصناعات الغذائية ترفع حصتها في مطاحن شرق الدلتا إلى 27.37%

رنا ممدوح _ رفعت الشركة القابضة الصناعات الغذائية حصتها في رأسمال شركة مطاحن شرق الدلتا لتصبح 27.37% بدلا من 25.5%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القابضة الصناعات الغذائية قامت بشراء 112.649 ألف سهم من أسهم مطاحن شرق الدلتا مقابل 9.575 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 85 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

ووفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة أمس تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة مطاحن شرق الدلتا بنسبة 27.37% ( بعد تنفيذ الصفقة)، يليها د. محمد عبد الحميد الفقي بنسبة 11.52% ثم الأهلى للاستثمارات بنسبة 10.147%، ومحمد بن صالح عبد العزيز الراجحي بنسبة 10%، واتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا بنسبة 10%، والمثني محمد لطفي الفقي بنسبة 9.99%.