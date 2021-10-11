البنك الأهلي المصري يفتتح فرعا جديدا بجامعة عين شمس

إسلام فضل _ افتتح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فرعا جديدا للبنك بحرم كلية التجارة في الجامعة.

وحضر الافتتاح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وايمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات بالبنك الأهلي المصري ولفيف من أساتذة الجامعة والعاملين بها وكذا فرق عمل البنك.

وقال هشام عكاشه في بيان صادر اليوم الاثنين، إن الفرع يستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكذا الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وهو ما يأتي في اطار خطة الانتشار الجغرافي للبنك سعيا للتوسع في الشمول المالي، حيث يعد فرع جامعة عين شمس هو الفرع رقم 577 ضمن شبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد عكاشه، أن البنك يسعى لضم مزيد من فئات العملاء المرتقبين خاصة من فئات الشباب، حيث يحرص البنك على دمجهم في منظومة القطاع المصرفي في بداية حياتهم واشعارهم بأهمية وجود بنك يتعاملون معه بشكل دائم لتلبية احتياجاتهم، خاصة في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتيني، عن امتنانه لحرص البنك الأهلي المصري على التواجد بفرع متكامل الخدمات المصرفية داخل حرم الجامعة والذي سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بما ييسر عليهم تعاملاتهم المصرفية.

وأشاد المتيني، بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنك الأهلي المصري وجامعة عين شمس والذي أسفر عن العديد من النجاحات المثمرة لخدمة شباب مصر.