وزارة الخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب في العاصمة الإدارية

دوت الخليج – نظمت وزارة الخارجية جولة ميدانية في العاصمة الإدارية الجديدة لمجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين حديثا، وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، في إطار الترتيبات الجارية للافتتاح الرسمي للمدينة.

تضمنت الجولة التعريفية للسفراء الأجانب زيارة الحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلا عن مدينة الفنون التي تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد.

وألقى السفير ياسر رضا، السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام، كلمة أمام السفراء الأجانب أوضح فيها أن “العمل الحكومي سيشهد نقلة كبرى انطلاقا من العاصمة الإدارية التي تعكس جزءا من الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة”.

وأشار رضا إلى أن انتقال وزارة الخارجية للعمل من مبناها الجديد في العاصمة الإدارية سيتزامن مع مرور 100 عام على تدشين الوزارة في شكلها المعاصر عام 1922.

وأكد السفير ياسر رضا أن الانتقال للعاصمة الجديدة “سيسهم في تطوير الأداء بشكل يواكب العصر، ويليق بصورة مصر في القرن الحادي والعشرين”.

وطالب مساعد وزير الخارجية، السفراء الأجانب بنقل صورة مصر الحديثة لعواصم بلادهم، خاصةً وأن العمل تواصل في العاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا وتبعاتها التي أبطأت وتيرة العديد من المشروعات الكبرى في كثير من دول العالم.