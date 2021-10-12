أمريكيان وكندي يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021

سي إن بي سي – مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 لثلاثة اقتصاديين من قارة أمريكا الشمالية.

حيث أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في ستوكهولم أن ديفيد كارد الكندي وجوشوا أنجريست وجويدو إمبينز من الولايات المتحدة الأمريكية سيتقاسمون الجائزة.

وحصل كارد بجامعة كاليفورنيا بيركلي، على نصف الجائزة لمساهماته التجريبية في اقتصاديات العمل.

بينما سيحصلان أنجريست وإمبينز على النصف الآخر من الجائزة لمساهماتهما في تحليل العلاقات السببية.

تبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يقرب من مليون يورو، وقالت الأكاديمية إن الاقتصاديين الثلاثة “أحدثوا ثورة في البحث التجريبي في العلوم الاقتصادية”.

منحت جائزة الاقتصاد العام الماضي إلى اثنين من الاقتصاديين الأمريكيين من جامعة ستانفورد، وهما بول ميلجروم وروبرت ويلسون، اللذان توصلوا إلى كيفية جعل المزادات تعمل بكفاءة أكبر.

جائزة نوبل

مُنحت خمس جوائز نوبل الأسبوع الماضي، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام التي مُنحت يوم الجمعة للصحفيان: ماريا ريسا وديمتري موراتوف، اللذين ابتكرا أخبارًا مستقلة في الفلبين وروسيا.

ومنحت جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب يوم الاثنين إلى ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيا لاكتشافات تتعلق بكيفية شعور البشر بالحرارة والبرودة واللمس.

وحصل ثلاثة علماء سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان وجورجيو باريزي، على جائزة في الفيزياء يوم الثلاثاء لمساهمتنا في “فهم الأنظمة المعقدة”.

وحصل الكيميائي الألماني بنيامين ليست ودافيد ماكميلان المولود في المملكة المتحدة على جائزة في الكيمياء يوم الأربعاء لاكتشافهما التحفيز العضوي غير المتماثل الذي ساعد في جعل “الكيمياء أكثر اخضرارًا”.

ومُنحت جائزة نوبل في الأدب للروائي عبد الرزاق قرنة “لاختراقه المتشدد والعاطفي لآثار الاستعمار ومصير اللاجئ في الخليج بين الثقافات والقارات”.