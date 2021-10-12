مال وأعمال

رئيس سامسونج يمثل للمحاكمة بتهمة الاستخدام غير القانوني لمادة مهدئة

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– من المقرر أن يمثل رئيس مجموعة سامسونج لي جاي يونج للمحاكمة اليوم الثلاثاء، لاتهامه بالاستخدام غير القانوني لمادة يخضع استخدامها لضوابط، إذ لا تزال المتاعب القانونية تطارد المسؤول التنفيذي حتى بعد إطلاق سراحه المشروط في أغسطس آب بعد إدانته في قضية رشوة.

أثار إطلاق سراح لي توقعات مراقبين للأسواق بفورة في القرارات الهامة في أهم شركات المجموعة سامسونج إلكترونيكس والشركات التابعة لها، وهو ما يشمل موقع مصنع رقاقات بقيمة 17 مليار دولار يجري التخطيط له في الولايات المتحدة.

لكن يتعين على لي إعادة التركيز على مشاكله القانونية، إذ من المقرر أن تعقد محكمة سول المركزية الجزئية أول جلسة استماع لها في قضية اشتباه تعاطي لي البروبوفول، وهو مهدئ يستخدم في التخدير، لأغراض غير طبية في عيادة بسول.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن متلقي مادة يخضع استخدامها لضوابط يُعتقد تعاطيها بشكل غير قانوني يكون عرضة للمقاضاة، شأنه شأن أولئك الذين يتعاطون المخدرات.

ويقول محامي لي إن استخدامه كان علاجا في مستشفى ولم يكن مخالفا للقانون. وينفى موظفون بالعيادة، الذين يحاكمون بشكل منفصل، ارتكاب أي مخالفات.

وأقصى عقوبة على الجريمة هي السجن خمس سنوات أو غرامة أقصاها 50 مليون وون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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