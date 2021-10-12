بنك قناة السويس يدرس المشاركة في قروض مشتركة قيمتها مليار جنيه

إسلام فضل _ كشف أيمن كمال، نائب العضو المنتدب لبنك قناة السويس، عن دراسة البنك المشاركة في قروض مشتركة مع عدد من البنوك خلال الفترة الراهنة تبلغ قيمتها الإجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حصة البنك من تلك القروض ستتراوح نسبتها من 20 إلى 50%.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أنه سيتم ضخ تلك القروض في عدة قطاعات أبرزها: البترول والكهرباء والصناعة، مؤكدًا أن البنك لديه اهتمام كبير بالقطاعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد المصري.

وأشار إلي أن البنك يدرس أيضًا خلال الفترة الحالية عدد كبير من الطلبات ضمن تمويلات مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بسعر عائد 3% للعملاء متوسطي الدخل، حيث أن البنك رصد ضخ تسهيلات ائتمانية في المبادرة قبل نهاية العام الجاري بقيمة 100 مليون جنيه.

وذكر أن البنك قام بتفعيل إجراءات عمل داخلية تضمن سرعة تلبية طلبات التمويل العقاري و تضمن سهولة التواصل مع العملاء الراغبين في التمويل عن طريق توفير الموارد اللازمة من كوادر وإجراءات عمل تضمن السهولة والسرعة في التعامل مع حجم طلبات التمويل المتوقعة.

وكان البنك المركزي المصري المصري، أطلق في منتصف يوليو الماضي رسميًا، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 3% على أساس متناقص، وبفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

وحقق بنك قناة السويس أرباحا بلغت 240.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 223.4 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 763.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 761.98 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.