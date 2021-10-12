أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، أنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذة العقود تمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يصل إلى 2.8 مليار دولار.

وبحسب البيان، تمثل المشاريع في مصر 65% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2021 والتي تضمنت عقدا لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

وأضافت، أن العقود الجديدة في الولايات المتحدة تمثل 35% من الإجمالي بقيادة المشروعات الكبرى في قطاع الإسكان الطلابي.

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت 6.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2021.