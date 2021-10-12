أوراسكوم للتنمية تحقق مبيعات عقارية بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن مؤشرات المبيعات العقارية ومؤشرات أداء قطاع الفنادق للشركة خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2021.

وحققت أوراسكوم للتنمية مصر وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2021 بزيادة قدرها 50.3% مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020.

وبلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2021 حوالي 6.2 مليار جنيه وبزيادة قدرها 43.4% مقابل 4.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2020.

وقالت الشركة إن النتائج الإيجابية خلال الربع الثالث من عام 2021 تؤكد على ريادتها ومكانتها والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق المحلي من خلال توفير منتجات عقارية تتلاءم مع متطلبات العملاء.

وأشارت إلى أن الشركة نجحت خلال العام الحالي في تعزيز مكانتها وريادتها في السوق العقاري، فقد حافظت الشركة على معدلات التنفيذ والنمو، حتى أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حظيت جميع مشاريعنا العقارية بأقبال كبير في جميع وجهاتنا.

وأوضحت أنها استفادت من رؤى ومتطلبات العملاء لتحديد الاتجاهات الناشئة في سلوك الشراء بعد الجائحة ومن ثم تصميم مجموعة من المنتجات لتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن الجونة استمرت في اثبات مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في مصر، فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 72.5% لتصل إلى 3.05 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2021 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2020.

ولفتت إلى أن المبيعات العقارية في مكادي هايتس واصلت نموها الإيجابي والغير مسبوق، وسجلت زيادة بنسبة 153.6% لتصل إلى 854.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من 2021 مقابل 337 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونوهت أنه في مشروع OWest ارتفعت المبيعات العقارية لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من 2021 بزيادة قدرها 43.9% مقابل 1.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وذكرت أوراسكوم للتنمية، أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج عن زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الواحدات المباعة.

وعلى صعيد مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال التسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بعام 2020، قالت الشركة إنه خلال النصف الثاني من عام 2021 بدأ الطلب على قطاع السياحة في التحسن، حيث تم الإسراع من نشر اللقاحات وتخفيف قيود الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاء، واستمر قطاع الفنادق في تحقيق زيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2021.

ولفتت إلى أن عودة السياح استمرت إلى فنادق الشركة مع زيادة الحجوزات المحلية بالإضافة إلى زيادة في أعمال الاجتماعات والمؤتمرات المحلية وزيادة في أعداد السياح الأجانب العائدين إلى فنادق الشركة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأشغال في الفنادق.

وارتفعت الطاقة التشغيلية للفنادق وفقا لقرار الحكومة المصرية إلى 70% منذ 4 يوليو، واستفادت فنادق الشركة في الجونة ومرتفعات طابا من هذه الزيادة حيث وصلت نسبة الإشغال في خلال التسعة أشهر من 2021 إلى 37% في الجونة و10% في طابا.

أضافت أوراسكوم، أن نسبة الإشغال وصلت إلى 52% في الجونة و22% في طابا خلال الربع الثالث من 2021.

وعلى الجانب الأخر فقد بدأت رحلات الطيران الشارتر من ألمانيا ودول أوروبا الشرقية في العودة حيث مثل الأجانب حوالي 35% من إجمالي نسبة الإشغال خلال الربع الثالث من 2021 في الجونة.