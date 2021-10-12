أزمة الرقائق تهبط بمبيعات السيارات في الصين 20% خلال سبتمبر

وكالات _ تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 19.6% مقارنة من نفس الشهر قبل عام، بحسب بيانات ظهرت اليوم الثلاثاء في انخفاض للشهر الخامس على التوالي في ظل اضطراب الإنتاج جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت طويل في الرقائق الإلكترونية.

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 2.07 مليون سيارة في سبتمبر.

إلا أن هناك جانبا إيجابيا في البيانات هو قوة مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها في سبتمبر إلى 357 ألف سيارة، ويشمل ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء

والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وتروج الحكومة لاستخدام سيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء مما شجع مصنعي السيارات الكهربائية على زيادة قدرات التصنيع في الصين.