مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة بداية التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 10711 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 44.26 جنيه. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.35% و 0.29% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 911.881 مليون جنيه على 124 شركة من خلال 2.452 ألف عملية. وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة القاهرة للدواجن لعدد 256.068 مليون سهم بقيمة 870.634 مليون جنيه. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة بينما لم تتغير أسعار 96. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 802.824 مليون جنيه، منها 800.802 مليون جنيه للمؤسسات، و2.022 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 801.488 مليون جنيه، منها 799.212 مليون جنيه للمؤسسات، و2.276 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.336 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 1.444 مليون جنيه، مقابل 107.904 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 24.18 26.37 9.06 العربية للمحابس 2.54 2.66 4.72 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 18.13 18.94 4.47 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.422 0.437 3.55 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.862 0.889 3.13 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % أوراسكوم للاستثمار القابضة 0.271 0.27 0.37

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