فوري تبرم صفقة استثمارية مع منصة السوق في السودان

رنا ممدوح _ أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن نجاحها في إبرام صفقة استثمارية مع منصة السوق alsoug.com ( المنصة الرقمية للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكتروني في السودان).

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الصفقة تأتي في إطار فوري في أول جولة معلنة لتمويل رأس المال المخاطر في السودان.

وأشارت إلى أنها ستساهم في تطوير منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الجديدة كاشي التابعة لمنصة السوق من خلال الاستثمار في حصة أقلية غير حاكمة في الشركة القابضة السوق، وهي أول استثمارات فوري خارج السوق المصرية.

وذكرت أن شركة فوري مثلت الركيزة المحورية لنجاح جولة تمويل رأس المال المخاطر المذكورة والبالغ قيمتها 5 ملايين دولار، حيث أثمرت مشاركتها عن تحفيز عدد من أبرز اللاعبين الدوليين في مجال تمويل رأس المال المخاطر على الانضمام إلى تلك الجولة، ومن بينها كبرى المؤسسات الاستثمارية بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقا للبيان، تعتزم فوري التوسع بنطاق خدمات منصة السوق عبر تحفيز انضمام ومشاركة التجار بها وتسهيل وصولها وانتشارها بالسوق، فضلا عن تزويدها بالرؤى الثاقبة التي تثمر عن تعظيم المردود الإيجابي من مختلف أنشطة وعمليات المنصة.

وأعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع منصة السوق أبرز المشروعات الاستثمارية الواعدة والرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي بالسودان.

وأشار صبري إلى أن هذه الشراكة تمثل أول استثمارات فوري خارج السوق المصرية منذ انطلاقها قبل 13 عاما، مؤكدا ثقته في قدرة فوري على تسطير قصة نجاح فريدة بالسوق السوداني عبر منصة السوق ومنصتها التابعة كاشي لخدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضح صبري، أن استثمارات فوري في منصة السوق يأتي في إطار خططها الاستثمارية المعلنة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأسس التكنولوجية القوية التي تنفرد بها وشراكتها مع أبرز الكيانات الواعدة من أجل التوسع باستثماراتها إلى الأسواق الخارجية التي لا تحظى بتغطية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأكد صبري على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في التوسع ببصمة فوري على مستوى القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة أمامها لنقل تجربتها الناجحة في السوق المصرية إلى نظيره السوداني الذي يتميز باقتصاد جذاب يذخر بإمكانيات وفرص واعدة عبر قطاعات متنوعة، ويحظى بالعديد من رواد الأعمال الموهوبين.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم أيضا في تمهيد الطريق أمام فوري لتأسيس منظومة متكاملة لخدمات الدفع الإلكتروني على مستوى السودان على غرار منظومتها الرائدة في السوق المصرية المتميزة بأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني سهلة الاستخدام.

وأكدت ترنيم ( نينا) سعيد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة السوق على أن الشراكة مع فوري لا تمثل علامة فارقة في مسيرة منصة السوق فحسب وإنما يمتد تاثيرها الإيجابي إلى مختلف المشروعات الناشئة في مجال التطوير التكنولوجي بالسوق السوداني بشكل عام والتي لم تكن في متناول يد أسواق رأس المال العالمية.

وأعربت عن تطلعها بأن تكون هذه الشراكة بمثابة بوابة لضخ المزيد من الاستثمارات الدولية في مشروعات التطوير التكنولوجي بالسودان خلال السنوات القادمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يذخر بها هذا القطاع.