فيات تيبو موديل 2022 تقدم بأسعار تبدأ من 280 إلى 350 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – طرحت شركة داينامكس للتوزيع الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية فيات تيبو موديل 2022، بأسعار تبدأ من 279 ألف و900 جنيه للفئة الأولى سيدان، وسعرت الفئة الثانية بنحو 319 ألف و900 جنيه.

وقدرت أسعار الفئة الأولى من فيات تيبو هاتشباك بسعر 299 ألف و900 جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى عتبة 349 ألف و 900 جنيه.

وتنتمي فيات تيبو لنمط السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 6 سرعات أتوماتيك.

وبحسب مواصفات السيارة، تتسارع من وضع الثبات صفر حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية، وتأتي بسعة خزان وقود 45 لتر.

وتستهلك السيارة فيات تيبو موديل 2022 نحو 6.3 لتر من الوقود عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعم الصانع الإيطالي أيقونته المجمعة بمصانع الشركة في تركيا، بعدد كبير من وسائل الأمان والسلامة ومن بينها نظام الثبات الإلكترونىESP، والفرامل المانعة للانغلاقABS ، وتوزيع قوة الفرامل EBD، وخاصية إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق والركاب، ومثبت سرعة وكشافات ضباب وإنذار وقفل مركزي للابواب (سنترلوك)، ونوافذ أمامية وخلفية بخاصية التحكم الكهربائي.

وزودت أيضا بمرايات مرنة الضم والإغلاق، وفرش من القماش والجلد وتكييف وريموت كنترول وباور ومرايات كهرباء،كما تمتلك نظام ترفيهي مكون من بلوتوث ومدخل USBو AUX نظام تحكم في عجلة القيادة وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

ودعمت بالنظام الذكي لركن السيارة، وزجاج معتم وسبويلر خلفي، وحساسات أمامية وخلفية ووسائد هوائية جانبية وكاميرا خلفية.