نايل سيتي للاستثمار: 4 شركات باعت كامل حصتها في رأس المال

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رنا ممدوح _ تخارجت 4 شركات من شركة نايل سيتي للاستثمار وهم اميوزمنت للاستثمارات المالية وتريجر باي للاستثمار السياحي والعقاري وجولدن سي للاستثمار السياحي والعقاري و Gazelle ltd INC.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اميوزمنت للاستثمارات باعت 2.042 مليون سهم بنسبة 28.167% من أسهم نايل سيتي للاستثمار مقابل 703.057 مليون جنيه بسعر 344 جنيه للسهم الواحد.
وباعت تريجر باي للاستثمار كامل حصتها البالغة 361.050 ألف سهم من أسهم نايل سيتي بنسبة 4.98% مقابل 124.302 مليون جنيه.
وأعلنت أن تريجر باي للاستثمار السياحي باعت كامل حصتها البالغة 361.050 ألف سهم من أسهم نايل سيتي للاستثمار بنسبة 4.98% مقابل 124.302 مليون جنيه.
وباعت Gazelle LTD INC كامل حصتها البالغة 1.160 ألف سهم من أسهم نايل سيتي للاستثمار مقابل 399.364 ألف جنيه.
وقامت شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
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