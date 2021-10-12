عجز الميزان التجاري يتراجع 14.6% إلى 2.88 مليار دولار في يوليو

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تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 31.5% لتصل إلى 2.94 مليار دولار، مقابل 2.24 مليار دولار على أساس سنوي.
أضاف أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 3.8% لتسجل 5.82 مليار دولار في يوليو من العام الحالي، مقابل 5.61 مليار قبل عام.
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