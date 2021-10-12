حماية المستهلك: إطلاق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للأجهزة الكهربائية

إسلام جابر _ قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لا يحمي المستهلك فقط، ولكنه يحمى الصناعة نفسها، وبالتالي الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه تواجهنا ظاهرة سيئة وهي مراكز الصيانة الغير معتمدة، ما يعني اتساع السوق كمؤشر ايجابي، وعدم تغطية المراكز المعتمدة بشكل كافي، وهو المؤشر السلبي.

وأضاف حسام، خلال مؤتمر صحفي، بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة أزمة مراكز الصيانة الغير معتمدة للأجهزة الكهربائية، أن الجهاز أطلق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة من جانب الشركات أو الرقابة الصناعية.

وأكد أن المبادرة تستهدف توجيه المواطنين لمراكز الصيانة المعتمدة من خلال عدة وسائل مثل التواصل الهاتفي أو الإلكتروني، مع توفير تطبيق إلكتروني للمواطنين، موضحا أن أول 6 أشهر للمبادرة، سيتم التأسيس لثقافة جديدة للمواطنين بوجود مراكز صيانة وخدمة معتمدة وجيدة، من خلال الصيانة المجانية وتخفيضات كبيرة لقطع الغيار.

وأوضح أن ظاهرة مراكز الخدمة الغير معتمدة تكلف الشركات مبالغ كائلة تصل إلى عشرات الملايين، مشيرا إلى أن سيتم تعميم هذه المبادرة فيما يخص خدمة وصيانة السيارات وشركات مكافحة الحشرات.

وأشار إلى أن المبادرة تستلزم مسئولية من الجهاز والشركات معا، ما يتوجب على الشركات الحفاظ على الصورة الذهنية للمبادرة لدى المواطنين، خاصة وأن مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى الشركات، ليست بالقدر الكافي من الكفاءة.

نمتلك 400 مليون جهاز كهربائي في السوق المحلي مع ندرة في مراكز الصيانة المعتمدة

وشدد أن الجهاز يستهدف تنفيذ حملات تفتيشية مع مباحث التموين، لضبط مراكز الخدمة والصيانة التي تحتال على المواطنين، ولكننا يجب علينا أيضا العمل على توفير المراكز المعتمدة أولا، مطالبا الشركات بتوفير مراكز خدمة وصيانة تكفي لتغطية ما يقرب من 400 مليون جهاز كهربائي يتم استخدامه في مصر، وهو كم كبير من الأجهزة، مع ندرة مراكز الصيانة المعتمدة.