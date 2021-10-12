داينامكس تقدم فيات X500 موديل 2022 بسعر يبدأ من 410 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة داينامكس للتوزيع الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية فيات عن أسعار طراز X500 موديل 2022، وجاءت كالتالي: 409 ألف و900 جنيه للفئة الأولى، و454 ألف و900 جنيه للفئة الثانية، و509 ألف و900 جنيه لفئة الكاملة.

وزودت السيارة فيات X500 موديل 2022 بمحرك مكون من 4 أسطوانات ذات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان وبعزم أقصى للدوران 230 نيوتن / متر، وبناقل حركة أتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى 100 كم / ساعة في مدى زمني يصل إلى 12.3 ثانية، وتأتي بسعة خزان وقود 48، وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود عند قطع مسافات 100 كيلو متر.

وتأتي السيارة بأبعاد 4269 ملم الطول، و1796 ملم العرض، و1608ملم الارتفاع، وترتفع المركبة عن الأرض بمسافة 160ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 350 لتر.

وتزخر السيارة فيات X500 موديل 2022 بعدد هائل من مواصفات الأمان والسلامة، إذ تزود بنظام توزيع قوة الفرامل EBD، والفرامل المانعة للانغلاقABS ، وثبات إلكتروني ESP ومانع إدارة المحرك (إيموبليزر ضد السرقة)، ووسادة هوائية جانبية للسائق والركاب، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

ودعمت أيضا بمثبت سرعة، وخاصية تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح وقفل مركزى للابواب وكشافات ضباب وإنذار وسبويلر خلفي وكاميرا خلفية.

وتنعم السيارة فيات X500 موديل 2022 بقدر جيد من وسائل الراحة، حيث تأتي بباور وتكييف ومرايات تعمل بخاصية الكهرباء وريموت تحكم كنترول وفرش قماش وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس متصلة بنظام ترفيهي مكون من بلوتوث ومدخل AUXو USB، ونظام تحكم في عجلة القيادة، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وزجاج معتم.

وتتمتع أيضا بقدر إضافي من مواصفات الراحة في الفئات الأعلى ومن أبرزها: فرش جلد والنظام الذكي لركن السيارة وباوروفتحة سقف بانوراما وكراسي كهربائية ومرايات ضم وإغلاق، وقفل مركزي للابواب وإنذار وكشافات ضباب وتشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح وكاميرا خلفية وسبويلر خلفي ومثبت سرعة.