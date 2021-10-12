أمان تحصل على قرض بقيمة 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات

إسلام فضل _ قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن الشركة حصلت على تسهيل إئتماني من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف مغازى في تصريحات على هامش مؤتمر “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، أنه جاري خلال الفترة البدء في ضخ التسهيلات للعملاء.

وذكر أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الحالي، لافتا الي ان تلك التمويلات من حوالي 14 بنكًا.

وأشار إلي أن اتجاه البنوك لمنح القروض الرقمية لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهي الصغر يسهم في زيادة قاعدة العملاء ويسرع من وتيرة الحصول على القروض