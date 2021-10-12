حماية المستهلك: مبادرة القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة تنطلق يناير المقبل

إسلام جابر _ قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة إنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة من جانب الشركات، تأتي بتمويل كامل من الشركات.

وأضاف حسام، خلال مؤتمر صحفي، بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة أزمة مراكز الصيانة الغير معتمدة للسلع المعمرة، أن المبادرة ستضمن خطة تدريبية لعدد كبير من العاملين في مجال صيانة السلع المعمرة، مؤكدا أن المبادرة ستنطلق مع بداية العام المقبل.

نتلقى 170 ألف شكوى سنويا 5320 منهم بالسلع المعمرة

وأوضح أنه قبل 30 يونيو 2022 سيغطى جهاز حماية المستهلك جميع محافظات الجمهورية من خلال الفروع الثابتة، بخلاف تغطيته الحالية لمصر بالكامل من خلال المنظومة الهاتفية والالكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز لديه 170 ألف شكوى سنويا، 5820 شكوى منهم يخص السلع المعمرة، تم حل 94% منها.