دومتي تحقق صافي أرباح بقيمة 51 مليون جنيه في الربع الثالث

رنا ممدوح _ تحولت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن تخارجت من جميع الوكلاء الأجل لديها في النصف الأول من 2021.

وقال محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة في بيان له، أن دومتي حققت صافي أرباح بقيمة 51 مليون جنيه خلال الربع الثالث، علي الرغم من الارتفاع الكبير في كل أسعار المواد الخام و مع قيام الشركة بتحريك جزئي للاسعار.

وأكد أن صافي الربح قابل للتطور مع زيادة المبيعات و زيادة حصة المخبوزات من اجمالي المبيعات مع دخول المدارس ببداية الربع الرابع .

وقال الدماطي، إن الشركة نجحت في الوصول لحجم أعمال 956 مليون جنيه بنسبة نمو 32% عن الربع المماثل في العام الماضي.

وأشار الدماطي إلى أنه بالرغم من ضعف مبيعات شهر يوليو بسبب الاجازات وعدم بدء المدارس طوال الربع، نجحت دومتي في تحقيق نمو على صعيد جميع القطاعات، مثل الأجباء البيضاء بنسبة نمو بأكثر من 28% وكذلك الموتزاريلا.

وحقق قطاع العصير نمو بنسبة 8% وحقق قطاع المخبوزات صعود بأكثر من 45% في الساندوتش فقط بعد أن قامت الإدارة بتحريك الأسعار.

وقال العضو المنتدب للشركة، إن طرح منتج اللبن أيضا كان ناجح ووصلت دومتي لحصة سوقية 1.5% في اقل من 3 شهور.

وتابع: علي الرغم من عدم القدرة علي تلبية حاجات السوق بشكل كامل ، التصدير أيضا تحرك بشكل إيجابي و الأفضل في هذا النمو هو تحقيقة بعدد أيام مديونية في السوق قدرها 58 يوم و هو أقل معدل في تاريخ الشركة بعد التخارج الناجح من الوكلاء و هو الرقم الذي سنسعي ايضا الي تطويرة

وأكد العضو المنتدب، أن الشركة متفائلة بشان استكمال وتيرة نمو المبيعات متوقعا إغلاق العام بنمو إجمالي 10% كمبيعات عن العام الماضي علي الرغم من هبوط مبيعات النصف الأول.

وتوقع أن الشركة لديها القدرة علي تحسين الربحية مع توقع استقرار سعر الخامات بداية الربع الرابع جيدة و تشير الي مؤشرات ايجابية.

وذكر أن الشركة تعمل بطاقة 90% في خطوط المخبوزات و تم التعاقد علي خطين جديدين منهم خط لإنتاج الكرواسون الطازج و أيضا سيتم توسعة طاقات تجهيز مصنع العصائر لتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير و التوسع في منتج اللبن و طرح اللبن المُحلي و كريمة الطهي .

ولفت إلى أن دومتي أبرمت تعاقد للتغذية المدرسية من منتجات الساندوتش و العصائر بقيمة 300 مليون جنية سنويا مع بداية التوريد من الأسبوع القادم و هو ما سيساهم في الإغلاق الكامل لطاقات مصنعي العصير و المخبوزات .

أضاف، أنه على صعيد الاجبان فكان النمو الكبير سببا في أن نبدا دراسة زيادة الطاقات في العام القادم خاصة مع دخول تعاقد شركة فريزلاند كامبينا حيز التنفيذ من الربع الرابع و بداية طرح منتجاتهم من الأجبان البيضاء في السوق المحلية والتي سيتم إنتاجها وتعبئتها في مصانع شركه دومتي.

وتوقع بداية التصدير من خلال شركه فريدوم التي تم تأسيسها بالشراكه مع فريزلاند كامبينا من بداية العام القادم .

وأعلن الدماطي، أن الشركة تستعد لوضع خططها للوصول إلى 4 مليارات جنيه مبيعات في 2022 مع كسر حاجز 240 مليون جنية كأرباح مستهدفة.