بنك مصر يعفي عملاء القروض الشخصية والمرابحات من المصاريف الإدارية

دوت الخليج – أطلق بنك مصر حملة لإعفاء عملاء القروض الشخصية والمرابحات من كافة المصاريف الإدارية، حتى نهاية العام الجاري.

وذكر البنك الحكومي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وزيادة التزامات المواطن المصري مما استدعى التخفيف عن كاهل العملاء لسداد احتياجاتهم من المستلزمات والمصروفات الدراسية.

وأوضح أن الإعفاء ينطبق على كافة شرائح وفئات العملاء المختلفة وتشمل، موظفين القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وعملاء المعاشات، وكذا العملاء أصحاب الأوعية الادخارية لدى البنك.

جدير بالذكر أن القروض الشخصية التي يقدمها بنك مصر تصل مدد سدادها إلى 10 أعوام، وذلك فيما يخص القروض الشخصية بالضمان الشخصي، كما يمكن للعملاء من أصحاب الأوعية الادخارية الحصول على تمويل شخصي حتى 90% من قيمة الضمانة وبدون حد أقصى لقيمة القرض وبفترات سداد تصل الى 10 سنوات بدون أي مصاريف إدارية خلال فترة الحملة، مع إمكانية اختيار نوع سداد القرض (أقساط شهرية أو ربع سنوية).

وبحسب البيان يمكن للعملاء التقديم للحصول على القروض الشخصية أونلاين من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، بالإضافة لخدمة الإنترنت البنكي.