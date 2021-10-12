أسعار سيارات فيات 500 موديل 2022 تبدأ من 340 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – حددت شركة داينامكس للتوزيع الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية فيات، أسعار طراز 500 موديل 2022 على النحو التالي، 339 ألف و900 جنيه للفئة الأولى، فيما سعرت الفئة الكاملة بسعر 379 ألف و900 جنيه.

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وزودت فيات 500 موديل 2022 بمحرك مكون من 4 أسطوانات ذات سعة 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 100 حصان، مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبحسب المعلن، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 10.5 ثانية، وتأتي بحجم خزان وقود يصل إلى 35، وتستهلك نحو 5.8 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كيلو متر.

وتأتي السيارة بأبعاد 3546 ملم الطول، و 1627 ملم العرض، و 1488ملم الارتفاع، و 2300 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع المركبة عن الأرض بمسافة 143ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 269 لتر.

ودعمت السيارة فيات 500 موديل 2022 بمواصفات أمان وسلامة عالية ياتي على رأسها نظام الثبات الإلكتروني ESP والفرامل المانع للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية للسائق الركاب وإيموبليزر ضد السرقة وحساسات ركن خلفية.

وزودت أيضا بقفل مركزي للأبواب وإنذار وكشافات ضباب ومثبت سرعة وتشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، ونوافذ كهربائية أمامية وزجاج معتم.

وتأتي السيارة مدعمة بمرايات تعمل بخاصية الكهرباء، وتزخر مقصورتها بشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وتمتلك نظام ترفيهي مكون من بلوتوث ومدخل AUXو USB ونظام تحكم آلي في عجلة القيادة، ومرايات ضم وإغلاق، وتحمل أيضا بالنظام الذكي لركن السيارة والمكيف وفرش من الجلد وريموت كنترول وفتحة سقف بانوراما وباور.