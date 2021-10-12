إيناس قدري: ارتفاع حجم المعاملات الإلكترونية في أبوظبي التجاري 50% منذ بداية الجائحة

إسلام فضل _ قالت إيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء ببنك أبوظبي التجاري ADCB، إن البنك نجح منذ بداية فيروس كورونا حتي الآن في رفع حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 50%.

وأضافت قدري خلال مؤتمر “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري المصري لعب دورًا قويًا ساهم في تعزيز الشمول المالي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الآثار السلبية لأزمة كورونا، إلا أنها تحولت من محنة إلى منحة وتم استغلالها بشكل جيد لزيادة التعاملات الرقمية والتحول الي استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية.

وذكرت أن هناك عدة قطاعات لا يمكنها التعامل بشكل سريع من خلال الرقمنة مثل كبار السن، ولابد من توجيههم للتحول الرقمي واستخدام الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الفروع.

وأكدت أن البنك لديه رؤيه متكاملة لذوي الهمم لتقديم خدمات تتناسب مع حالاتهم والعديد من الإجراءات التي تمت في البنك، مشيدة بمنشور البنك المركزي المصري لتنفيذ نفس الاجراءات التي تمت بالبنك لدعم ذوي الهمم.