شريف البحيري: 40 ألف حساب بنكي يتم فتحهم شهريا في بنك مصر

إسلام فضل _ كشف شريف البحيري رئيس شركة مصر للابتكار الرقمي، أن هناك ارتفاعا في عدد العملاء الراغبين في فتح حسابات بنكية بنسبة تصل إلى 8 أضعاف عما قبل 5 سنوات.

وأضاف البحيري، خلال مؤتمر “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، نظّمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء،أن بنك مصر يفتح نحو 40 ألف حساب بنكي شهريا، بالإضافة إلى 8000 حساب من عملاء الإقراض.

وأوضح أنه يوجد عدد من البنوك الرقمية في العالم وتستقطب عملاء جدد ولا تحتاج إلى موافقات من بنوك مركزية لذا تعمل في العديد من دول العالم .

وأشار إلى أن بنك مصر الرقمي يستهدف العمل بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لافتا إلى أن البنك يستهدف ملايين العملاء خلال خطة انطلاقه.