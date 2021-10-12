- 1/3
- 2/3
- 3/3
إسلام فضل _ كشف شريف البحيري رئيس شركة مصر للابتكار الرقمي، أن هناك ارتفاعا في عدد العملاء الراغبين في فتح حسابات بنكية بنسبة تصل إلى 8 أضعاف عما قبل 5 سنوات.
وأضاف البحيري، خلال مؤتمر “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، نظّمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء،أن بنك مصر يفتح نحو 40 ألف حساب بنكي شهريا، بالإضافة إلى 8000 حساب من عملاء الإقراض.
وأوضح أنه يوجد عدد من البنوك الرقمية في العالم وتستقطب عملاء جدد ولا تحتاج إلى موافقات من بنوك مركزية لذا تعمل في العديد من دول العالم .
وأشار إلى أن بنك مصر الرقمي يستهدف العمل بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لافتا إلى أن البنك يستهدف ملايين العملاء خلال خطة انطلاقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف البحيري: 40 ألف حساب بنكي يتم فتحهم شهريا في بنك مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.