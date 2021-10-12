قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتفعيل دخول المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وبمقتضى بروتوكول التعاون يتم تفعيل دخول المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ومن ثم بدء تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين بهذا النظام، وذلك بعد انتهاء التسجيل من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية و استيفاء كافة الضوابط اللازمة للمنشآت الصحية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة أصبحت جاهزة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفائتها حيث شمل التطوير المركز الطبي شوقي خلاف في الإسماعيلية والمركز الطبي ببورسعيد كما سيتم افتتاح المركز الطبي بالسويس بعد تجديده خلال الفترة المقبلة وذلك بالتوازي مع استكمال تطوير مستشفى الهيئة نمرة 6 بالإسماعيلية.

وأوضح الفريق ربيع أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة والمنتفعين بمظلة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بما يعزز من جهود الدولة في تقديم نظام صحي تكافلي متطور لجميع المواطنين.

من جانبه، قدم المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على دعمه اللامحدود ، مثمنا ما لمسه من تعاون مثمر من قبل فريق العمل بالهيئة وهي الجهود التي تكللت بالنجاح بتوقيع بروتوكول التعاون إيذانا ببدء تقديم الخدمات الطبية المتطورة عبر المراكز الطبية التابعة للهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب صادق، عن ثقته في أن تكون لهذه الخطوة مردود جيد وأن تقدم المراكز الطبية التابعة للهيئة بعد تطويرها نموذجا يحتذى به لكافة الهيئات في مجال الاستثمار في القطاع الطبي.

وقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس محمد هشام حسن جبر مدير إدارة الخدمات، فيما وقع ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نيابة عن الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة الهيئة.