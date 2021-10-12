رئيس حماية المستهلك يطالب الشركات بتوفير مراكز صيانة معتمدة تلبي احتياجات العملاء

إسلام جابر _ عقدت شركة إنفلونس للعلاقات الحكومية والاستثمارية حلقة نقاشية بعنوان “تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة” بحضور المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ومجموعة من مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص.

مبادرة القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة تنطلق يناير المقبل

وقال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لا يحمي المستهلك فقط، ولكنه يحمى الصناعة نفسها، وبالتالي الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه تواجهنا ظاهرة سيئة وهي مراكز الصيانة الغير معتمدة، ما يعني اتساع السوق كمؤشر ايجابي، وعدم تغطية المراكز المعتمدة بشكل كافي، وهو المؤشر السلبي.

وأضاف حسام، خلال الحلقة النقاشية، أن الجهاز أطلق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة من جانب الشركات أو الرقابة الصناعية.

وأكد أن المبادرة تستهدف توجيه المواطنين لمراكز الصيانة المعتمدة من خلال عدة وسائل مثل التواصل الهاتفي أو الالكتروني، مع توفير تطبيق إلكتروني للمواطنين، موضحا أن أول 6 أشهر للمبادرة، سيتم التأسيس لثقافة جديدة للمواطنين بوجود مراكز صيانة وخدمة معتمدة وجيدة، من خلال الصيانة المجانية وتخفيضات كبيرة لقطع الغيار.

توفير فرع ثابت للجهاز بجميع المحافظات نهاية يونيو 2022

وأوضح أن ظاهرة مراكز الخدمة الغير معتمدة تكلف الشركات مبالغ طائلة تصل إلى عشرات الملايين، مشيرا إلى أن سيتم تعميم هذه المبادرة فيما يخص خدمة وصيانة السيارات وشركات مكافحة الحشرات.

وأشار إلى أن المبادرة تستلزم مسئولية من الجهاز والشركات معا، ما يتوجب على الشركات الحفاظ على الصورة الذهنية للمبادرة لدى المواطنين، خاصة وأن مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى الشركات، ليست بالقدر الكافي من الكفاءة.

وشدد أن الجهاز يستهدف تنفيذ حملات تفتيشية مع مباحث التموين، لضبط مراكز الخدمة والصيانة التي تحتال على المواطنين، ولكننا يجب علينا أيضا العمل على توفير المراكز المعتمدة أولا، مطالبا الشركات بتوفير مراكز خدمة وصيانة تكفي لتغطية ما يقرب من 400 مليون جهاز كهربائي يتم استخدامه في مصر، وهو كم كبير من الأجهزة، مع ندرة مراكز الصيانة المعتمدة.

ولفت إلى أن مبادرة إنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة من جانب الشركات، تأتي بتمويل كامل من الشركات، مضيفا أن المبادرة ستضمن خطة تدريبية لعدد كبير من العاملين في مجال صيانة السلع المعمرة، مؤكدا أن المبادرة ستنطلق مع بداية العام المقبل.

ونوه أنه قبل 30 يونيو 2022 سيغطى جهاز حماية المستهلك جميع محافظات الجمهورية من خلال الفروع الثابتة، بخلاف تغطيته الحالية لمصر بالكامل من خلال المنظومة الهاتفية والالكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز لديه 170 ألف شكوى سنويا، 5320 شكوى منهم يخص السلع المعمرة، تم حل 94% منها.

الحناوي لحابي: إطلاق أخر جيل من الغسالات بالبخار في مصر ودول آسيا وأوروبا غدا

ومن جانبه كشف ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولوكس مصر، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، عن إطلاق الشركة أخر جيل من الغسالات بالبخار غدا الأربعاء، حيث يعد هذا المنتج الأفضل للشركة بكافة مصانعها عالميا، مؤكدا أن إطلاق هذا المنتج في مصر سيتزامن مع إطلاقه أيضا في دول آسيا وأوروبا.

وأكد الحناوي، على هامش الحلقة النقاشية، اليوم، أنه رغم تداعيات فيروس كورونا إلا أن الشركة استطاعت تحقيق نمو يتخطى نسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مشددا أن تطور الاقتصاد المصري ساهم في زيادة استثمارتنا داخل مصر،

حققنا نمو يتخطى نسبة 10% مقارنة بالعام الماضي

وأوضح أن المركز الرئيسي للشركة وافق على ضخ استثمارات جديدة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصنع تابع للشركة بدولة إيطاليا تم نقله إلى مصر مؤخرا، على أن يتم تصدير منتجاته إلى أوروبا.