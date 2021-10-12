حازم مغازي: جائحة كورونا ساهمت في تراجع تمويلات المشروعات متناهية الصغر 18%

إسلام فضل _ قال حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن قطاع التمويل متناهية الصغر نما بنسبة 40% منذ صدور قانون التمويل متناهي الصغر.

وأضاف مغازي خلال مؤتمر التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية، نظّمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، أن فيروس كورونا أثر علي حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر حيث انخفضت بنسبة 18%.

وتوقع ارتفاع عدد شركات تمويل متناهية الصغر خلال الفترات المقبلة إلي 40، مقابل 28 شركة حاليًا، مشيرًا إلي أن هناك نحو 600 ألف عميل تقسيط مستفيد من شركات التمويل متناهي الصغر بنسبة 1% من تعداد السكان، حيث أنها نسبة ضئيلة ونأمل الوصول بها إلى 30%.

وتابع: لا توجد شركة تمويل متناهي الصغر تخسر في مصر حيث يعد السوق المصري واسعا ويسع العديد من الشركات.