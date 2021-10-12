عاجل.. إي فاينانس تحدد السعر النهائي للطرح العام والخاص عند 13.98 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن السعر النهائي للطرح العام والخاص تم تحديده عند 13.98 جنيه للسهم.

وأوضحت إي فاينانس، أن أخر موعد لسجيل اوامر الطرح العام بسعر 13.98 جنيه للسهم الواحد هو 17 أكتوبر الجاري.

وأكدت على جميع شركات الوساطة إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها واتخاذ اللازم نحو تعديل الأوامر السابق تسجيلها قبل نشر هذا الإعلان.

وأمس أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها اليوم كتاب من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة، في ضوء زيادة الطلب على الأسهم بما يفوق الأسهم المعروضة بعدة مرات.

وتعتزم «إي فاينانس» طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وطرح أولي لعدد 177 مليونًا و777 ألفًا و778 سهمًا عاديًّا، وبما يعادل إجمالًا 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليًا.

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء 6 أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، والتي مقرر لها أن تستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر الأحد الماضي، أن شركة إي فاينانس تلقت طلبات للحصول على حصص استراتيجية مؤثرة من مؤسسات عالمية وإقليمية.

وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد أفادت مساء يوم الأربعاء الماضي، أنه تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين.