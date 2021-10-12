مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.65% ختام التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 10783 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.67%، وأغلق عند مستوى 44.8 جنيه. وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.14% . وسجلت تداولات البورصة 1.681.666 مليار جنيه على 199 شركة من خلال 32.593 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 69 شركة مقابل تراجع 64 بينما لم تتغير أسعار 66. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 808.186 مليون جنيه، منها 743.013 مليون جنيه للمؤسسات، و65.172 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 44.105 مليون جنيه، منها 43.423 مليون جنيه للمؤسسات، و681.179 ألف جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 852.291 مليون جنيه، منها 790.401 مليون جنيه للمؤسسات، و61.890 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 24.18 27.14 12.24 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 75.92 81.53 7.39 الدلتا للسكر 15.19 16.14 6.25 القاهرة للدواجن 3.4 3.57 5 المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات 4.1 4.3 4.88 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 23.25 19.99 رواد السياحة 56.06 51.59 7.97 المنصورة للدواجن 1.884 1.785 5.25 دلتا للإنشاء والتعمير 18.63 17.66 5.21 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 44.38 42.22 4.87

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