أمان للخدمات المالية تستهدف زياده رأس المال إلى 615 مليون جنيه

إسلام فضل _ قال حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن المجموعة تستهدف رفع رأسمال شركاتها الثلاثة من 375 مليون جنيه إلى 615 مليون جنيه.

وأضاف مغازي، خلال مؤتمر التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية، نظّمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، أن عدد فروع شركة أمان بلغت نحو 220 فرعا في نحو 25 محافظة، لافتا إلى أن أكثر من نصف الفروع خارج القاهرة الكبرى.

وتابع مغازي، أن شركة أمان حققت نموا بنسبة 100% عن العام السابق، موضحًا أنه توجد نحو 28 شركة تعمل في قطاع التمويل متناهي الصغر ومن المتوقع وصولهم إلى 40 شركة.

وكشف أن نحو 600 ألف عميل تقسيط مستفيد من شركات التمويل متناهي الصغر بنسبة 1% من تعداد السكان وهي نسبة ضئيلة ونأمل الوصول بها إلى 30%.