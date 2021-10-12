بنك القاهرة يعقد اجتماعا موسعا بالعاصمة الإدارية لمناقشة استراتيجيته التوسعية 2022/2024

إسلام فضل _ عقد بنك القاهرة اجتماعاً موسعاً بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة استراتيجيته الطموحة للسنوات الثلاثة المقبلة 2022/2024 ليواصل خلالها البنك استكمال مسيرة حافلة من الإنجازات حققها البنك منذ تطبيق خطته التوسعية بداية عام 2018.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إننا حريصون على تطبيق خطتنا التوسعية بخطى راسخة لتحقيق مزيداً من الإنجازات التى تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالسوق المصرفي المصري.

وأضاف أن إستراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره الرائد فى تمويل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى يطرحها البنك لعملائه وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها يإستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

وأوضح أن الإستثمار في العنصر البشري يأتى على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك بإعتباره الثروة الحقيقية التى يمتلكها البنك من خلال التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال زيادة موازنة التدريب بشكل مستمر والتى ارتفعت من 0.5% في 2017 الى نحو 3%، بالإضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة، مع الحرص على توفير بيئة عمل جيدة.

وأكد حرص بنك القاهرة على الإهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بداية من تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك Core Banking system، والإستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة للعملاء.

أضاف أن رؤي وسياسات العمل بالبنك تستهدف الاستمرار في خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع فى ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر أن إستراتيجية التطوير المتكاملة للبنك قوامها الأساسي هو الإبتكار والعزيمة والإصرار لإستكمال مسيرة الإنجازات والنتائج المقدمة والتى حققها البنك حاملاً شعار “فرص بلا حدود”.