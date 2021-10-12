أمريكانا القابضة تستحوذ على حصص 3 شركات في القاهرة للدواجن

رنا ممدوح _ استحوذت شركة أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد على حصص كلا من الكويتية للأغذية ( الأمريكانا) والمصرية للمشروعات السياحية العالمية وأمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية في شركة القاهرة للدواجن.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أمريكانا القابضة قامت بشراء 256.068 مليون سهم من أسهم القاهرة للدواجن بنسبة 53.459% مقابل 870.634 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن متوسط سعر الشراء 3.4 جنيه للسهم وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وباعت الشركة الكويتية للأغذية ( الأمريكانا) كامل حصتها في القاهرة للدواجن البالغة 21.066 مليون سهم بنسبة 4.398% مقابل 71.626 مليون جنيه.

وتخارجت الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية من القاهرة للدواجن ببيع كامل حصتها البالغ نسبتها 15.029% لعدد 73.239 مليون سهم مقابل 249.014 مليون جنيه.

وباعت شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية كامل حصتها البالغة 33.77% لعدد 161.762 مليون سهم مقابل 549.993 مليون جنيه.