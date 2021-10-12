صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب اضطرابات الإمدادات والجائحة

وكالات _ خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2021 الى +5.9%، أي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في تنبؤات يوليو 2021.

ويعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية جائحة كورونا.

ويتوازِن هذا التخفيض جزئيا مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.

وقد زاد عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار سلالة دلتا ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة. وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.