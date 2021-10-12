وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتأسيس 4 أكاديميات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

إسلام فضل _ شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة هواوي تكنولوجيز، بهدف تأسيس 4 أكاديميات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لبناء قدرات المدربين العاملين بالوزارة وتطوير مهاراتهم وإمدادهم بالمهارات التقنية اللازمة لريادة مستقبل مصر نحو التحول الرقمي.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ومابن الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة وشؤون الاتصال بشركة هواوي تكنولوجيز، وبحضور هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية والشراكات الاستراتيجية، والمهندس عمرو زايد مدير برنامج هواوي التدريبي (بنك القدرات(ICT Talents Bank إضافة إلى لفيف من ممثلي الوزارة وشركة هواوي تكنولوجيز مصر.

وأوضحت هواوي تكنولوجيز في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ستقدم من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank) دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد عدد من المُدربين لكي يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب الشباب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمي المتطور والمستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلوم البيانات الضخمة، وغيرها، والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالمساعي الجادة لهواوي تكنولوجيز في النهوض بقدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ تأسسها في مصر، قائلاً: “ما نشهده اليوم لهو خير برهان على قدرة النشء المصري في التميز والتفوق على كافة الأصعدة الدولية والعالمية، إذا تم توفير التدريب والتأهيل اللازم لقدراتهم.

وتابع: “تتطلع وزارة الشباب والرياضة قدماً لعقد المزيد من الشراكات البناءة مع شركة هواوي تكنولوجيز مصر؛ تلك الشركة التي تقف كمثل يحتذى به بين كبرى الشركات العالمية العاملة بالقطاع الخاص المصري بفضل تفانيها في دعم جهود الدولة المصرية في قيادة دفة الاقتصاد القومي نحو مستقبل يعد بالتنمية والرخاء.”

ومن جانبه، قال ما بن الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والاتصال بشركة هواوي تكنولوجيز: “تهدف هواوي إلى سد الفجوة بين توافر المهندسين الكفئ وبين المتطلبات المتسارعة لسوق العمل. فتفعيلاً لبرنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank).

كما تسعى هواوي تكنولوجيز جاهدة إلى إثراء إمكانات 40 مهندس مصري بخبراتها المشهودة عالمياً إيماناً منها بأهمية التأهيل المهني والاحترافي، سيعمل هؤلاء المُدربين على تدريب جيل واعد في المستقبل القريب قادر على قيادة صناعات تعتمد في المقام الأول على تكنولوجيا المعلومات بشتى دول أفريقيا والشرق الأوسط.”

وأشار إلي أنه انطلاقاً من رؤيتنا نحو تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتعزيز قدرات الشباب على الرقمنة، تأمل شركة هواوي تكنولوجيز مصر إلى توطيد أواصر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتسهم مساعينا المشتركة في تفعيل رؤية مصر 2030 على أكمل وجه.

الجدير بالذكر، شركة هواوي تكنولوجيز قامت في عام 2019 بتأسيس برنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank) لتنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف إلى إنشاء 100 أكاديمية في جميع أنحاء مصر بنهاية 2023، وقد تم إنشاء 72 أكاديمية حتي الآن، وقامت الشركة من خلال تلك الآكاديميات بتدريب أكثر من 400 مدرب معتمد، وبتدريب أكثر من 15 ألف متدرب، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد أكثر من 5000 متدرب.